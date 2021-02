Stéphanie ASSIRE (DURBECQ)

Bonjour. Je mappelle Stéphanie ASSIRE, jai 45 ans et je suis titulaire dun bac +2. Je porte une double casquette administrative et commerciale. En effet, j'ai toujours su mener à bien, en équipe, les diverses missions confiées au sein d'entreprises à statuts juridiques et secteur dactivité différents et ainsi m'adapter à un public hétéroclite. L'écoute active, l'empathie et le sens du service sont, de mon point de vue, les qualités indispensables à mettre en pratique lors de notre travail au quotidien. J'ai acquis ces atouts dans les deux mutuelles d'assurances pour lesquelles j'ai travaillé et qui m'ont permis d'accompagner au mieux les sociétaires dans leurs besoins et leurs projets de vie. Forte d'une expérience de direction, d'administration et de logistique en tant que cogérante d'une société pendant trois ans, j'ai également développé une grande autonomie et une capacité d'adaptation pour assurer le suivi dans laccroissement et la gestion de mon activité. Jusqu'au 15 décembre 2020, j'occupais un poste d'assistante SAV dans une entreprise de travaux publics. Ce poste exigeait beaucoup de rigueur, de méthode et de réactivité. J'étais soumise à une pression constante due aux échéances imposées par nos services internes, les constructeurs et les chantiers de notre clientèle. En lien direct avec la clientèle et les différents partenaires, mon aisance relationnelle tant à l'oral qu'à l'écrit m'a toujours aidée. Mon implication et ma joie de vivre font ma force dans une équipe de travail. Aujourd'hui, je recherche un poste qui laisse présager une activité variée et dense à laquelle je suis habituée. Mon projet est de me rendre utile, dapporter un savoir-faire et un savoir-être à une entreprise qui partage mes valeurs et si possible dans un secteur dactivité que je nai pas encore eu loccasion de découvrir. Ma devise est de toujours rester optimiste et de garder le sourire quoiquil arrive. Pour dégager cette positivité et cette énergie qui me caractérisent, je marche, je cours, je pédale et pour me poser, je lis. Au vue de cette description, à laquelle vous avez consacré quelques minutes, jespère vous avoir interpellé et vous invite à nous rencontrer très bientôt ! Je vous remercie et surtout prenez soin de vous !