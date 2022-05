Stephanie ASTRE

Assistante de direction dîplomée depuis Janvier 2010. Je suis disposée à assurer avec professionnalisme toutes les tâches dites classiques de la fonction : gestion d'agenda, rendez-vous, voyages, réservations d'hôtels, réunions, optimisation du temps, réalisation de présentations clients, gestion et diffusion de documents via un intranet, notes de synthèse, courriers, compte rendu etc.



Mes compétences :

Office

Organisation d'évènements

Plannings GANT

Administration du personnel

Réunions/Communication

RH

Qualités rédactionnelles

Voyage sur mesure

Iso 9001

Assistante de direction

Polyvalence

Dynamique

Adaptabilité

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator