Stephanie Astrid Marie MADSEN

J'ai un profil international ayant vecu en France, Amerique, Haiti et Danemark.

Je parle couramment le Francais et l'Anglais et j'ai un niveau moyen en Espagnol, Danois et Creole.

Mon parcours professionel est en Marketing et Communication a la fois national et international.

J'ai travaille dans le secteur medical, irrigation, et energie.

Mes competences sont en gestion de projet, gestion de programmes marketing, et j'ai des connaissances en qualite avec une six sigma ceinture verte.

je suis creative avec une facilite pour ecrire, traduire mais aussi pour trouver des solutions innovantes et efficaces aux problemes rencontres dans les projets. J'ai l'experience de travailler avec succes dans une matrice avec plus de 50 personnes a la fois repartis dans different services et pays.