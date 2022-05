Stéphanie AUBERT

Après 20 ans d’expériences professionnelles dans la vente de service aux entreprises, j'ai rejoint le secteur du portage salarial en intégrant Baya Groupe début 2017.



Depuis 2006 notre groupe, spécialisé dans l’accompagnement des indépendants, des entrepreneurs et des TPE, se développe sur le territoire français.



Présente sur 8 agences (Annecy, Lyon, Grenoble, Chambery, St Etienne, Nantes, Paris et Montpellier), les responsables d'agences Baya Consulting diagnostiquent, accompagnent tous les porteurs de projets qui souhaitent exercer dans les domaines du conseil, de la prestation intellectuelle et de la formation continue.



www.baya-consulting.com