Après une expertise de 20 ans en négociation commerciale, marketing & communication,

J'aspirai pour ma deuxième partie de vie professionnelle à faire un métier qui fasse sens pour moi et, qui me ressemble profondément, j’avais déjà depuis quelques années l'envie de travailler pour le bien-être de l’être humain en essayant de lui donner un "mieux être";



Pour ce faire, je me suis formée à différentes techniques de développement personnel comme la Communication Non Violente, Internal Family System ( outil mental Thérapeutique), au Qi-Gong et, au Shiatsu.



Ma zone d'intervention : la France

___________________________________________



Stéphanie AUBERT - BERTIN

Coach Mental Professionnel spécialisée au retour à l'emploi

Tel : 06 14 25 29 20

mail : success.fun.coaching@gmail.com



Mes compétences :

Leadership

Aéronautique

Négociations commerciales

Tourisme

Réseaux

Management

Ventes

Conseil

Luxe

Shiatsu

Aromathérapie

Maître Qi-Gong

Fleurs de BACH

Gestion du personnel

Recrutement