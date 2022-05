Stéphanie AUDEMARD

Après avoir occupé pendant 2 ans et demi le poste de chargée d'accueil au sein du golf de Saint-Étienne, je suis à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles et souhaite me réorienter vers un poste d'assistante administrative et commerciale.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Gestion du stress

Relance client

Accueil physique et téléphonique

Prise d'initiatives

Gestion administrative

Gestion des stocks

Accueil des clients

Microsoft Office