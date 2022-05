Stéphanie AUDOUARD - LA BROUSSE

Avec près de 10 années d'expériences professionnelles et issue d'un cursus Commercial et Marketing, j'ai acquis des compétences en négociations commerciales & promotions de ventes, ainsi qu'en marketing & communication externe.



Aujourd'hui, je mets à profit ces compétences au service de ma passion, en m'installant à mon compte dans l'univers de la couture et de la création textile...





Mes compétences :

Communication

Couture

Promotion des ventes

Entreprenariat

Internet

Publicité

Vente

Négociation