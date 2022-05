Stéphanie AVERLAND

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Depuis 5 ans je me suis spécialisée dans la décoration d'intérieure et plus pécisement dans la connaissance de matériaux naturels comme la chaux, les pigments ou les argiles.

J'ai aussi bien travaillé comme conseil en décoration chez des particuliers et des entreprises que comme applicateur de stuc ou taddelackt.

Je décide aujourd'hui de m'orienter plus vers la décoration de conseil pour des raisons physiques.

Par ailleur j'ai un BTS action commerciale et une bonne expérience dans la visite médicale.