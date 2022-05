Stephanie AZIMI

Actuellement en formation professionnelle depuis février dernier, je suis en plein apprentissage et acquisition de nouvelles compétences. Ce projet me tient à cœur et j'ai parcouru un long chemin pour réaliser cette formation. Aujourd'hui je réalise à quel point elle m'était essentielle.

Réussir une formation à distance est un vrai challenge quand on est sortie du circuit d'apprentissage depuis longtemps mais c'est un défi que je relève chaque jour avec un réel enthousiasme.



Plus personnellement, je suis amoureuse du Brésil et de l'Irlande, de Molière que j'admire et que j'aurai adoré rencontrer et de la peinture de Vincent Van Gogh pour sa lumière et son réalisme incroyable.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Salons professionnels

Prospection commerciale

Communication interne

Recouvrement amiable

Communication externe

Stratégie digitale