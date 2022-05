Stephanie B.

De formation initiale scientifique, et après plusieurs emplois dans mon domaine, j'ai pu intégrer des sociétés du secteur tertiaire dans des domaines totalement différents dès 2008.



Ces diverses expériences m'ont poussée à faire preuve d’une grande adaptabilité.

J'ai ainsi pu acquérir la rigueur, l’efficacité et l’organisation nécessaires pour mener à bien mes projets.



J'ai également eu l'occasion de partir 1 mois aux USA où j'ai pu parfaire mon anglais.



Je suis polyvalente avec des compétences biologiques, administratives et logistiques. Je suis mobile aux alentours de Rennes et je cherche un CDI, notamment un poste d'assistanat, dont la fonction me permettrait d'évoluer.



Je pars du principe qu'on peut tout apprendre tant qu'on est motivé.



Mes compétences :

Biologie

Rigueur

Informatique

Organisation

Contrôle qualité

Audits internes