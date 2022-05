Stephanie B.

Compétences:



Commerciales



IT/ Nouvelles technologies



Vente de services



. Prospection physique et téléphonique

. Rédaction, gestion et suivi des offres

. Réponse appels d’offre

. Gestion, développement et suivi portefeuille clients

. Organisation de réunions

. Gestion des réclamations et litiges clients

. Relances

. Gestion agenda et prise de rendez-vous

. Expertise en PHP

. Connaissances en infrastructure IT notamment lignes fibres

. Datacenter

. Hébergement serveurs

. Lignes Téléphoniques

. ADSL

. Pabx

. Services aux entreprises

. Ventes de consultances et formations (PHP)

. Vente de services IT ( lignes fibres, téléphoniques, adsl, espaces dédiés, espace datacenter...

. Vente solutions mobiles



- Administratives:



• Gestion des boites mail (envois, réceptions…)

• Organisation du bureau, des dossiers, fichiers.

• Réception factures, paiement.

• Rédaction, gestion courriers (envois & réceptions)

• Gestion consommables

• Gestion agenda du patron. Prise de rendez-vous

• Prise en charge des rendez vous avec fournisseurs divers (négociation tarifaire...)

• Organisation des déplacements du patron en Europe

• Organisation logistique & marketing d’évents

• Rédaction offres commerciales (devis)

• Démarchage commercial par téléphone.

• Relance clients par téléphone et courriers

• Gestion agenda et prise de rendez vous







Mes compétences :

Assistante commerciale

Secrétaire freelance

Télécommunications

Commercial

assistante personnelle