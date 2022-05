Stéphanie BADAL

Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu enrichir mes compétences dans les domaines du webmarketing et de la communication.

En effet, je porte un intérêt particulier aux technologies digitales et à la nouvelle forme de communication qu'elles induisent.



Au terme d’une formation résolument pluridisciplinaire dans les domaines de la communication, du marketing et du multimédia associant les sciences de l'information et l'informatique appliquée sur le terrain du web et du multimédia; je suis capable d'appréhender et d’aborder un projet dans sa globalité.



De la gestion des différents budgets annonceur en passant par la programmation des campagnes publicitaires, j’ai eu l’opportunité de comprendre les différentes stratégies d’acquisition Online et des prises en charge des budgets associés afin d’optimiser l’audience d’un annonceur.



Mes compétences :

Open Adstream

Suite Creative CS5

Sphynx

Pack office

Trafic manager

Webmarketing

Médias

Relation client

Communication

Marketing

Esprit d'équipe

Graphisme