Oussama BEN SAAD

Diplômé d'une Ecole de Commerce à l'INT Management d'Evry en octobre 2007, j'ai poursuivi mes études en suivant le Master 2 Management et TIC de l'Université de Cergy-Pontoise, diplôme obtenu en octobre 2008.



Après une expérience réussie d'Assistant Chef de Produit Marketing à Jetix France, je découvre le milieu de web en tant que Responsable Marketing Online à 1913, distributeur de Bouygues Telecom et de SFR pour les PME/PMI.



Souhaitant relever de nouveaux défis et découvrir le monde de l'affiliation B2C, j'intègre en Juin 2011 l'agence webmarketing Elixis, pour laquelle je suis actuellement Responsable emailing sur les marchés français et belge.

Responsable de la gestion de 7 bases de données (pour un total de 10 millions d'adresses), je dois constamment faire preuve d'expertise sur les différentes problématiques emailing, de bon relationnel et d'un esprit commercial à toute épreuve.



Mes compétences :

Marketing

Google Adwords

Google analytics

Netlinking

Community management

Webmarketing

Audiovisuel

Emailing

SEO

SEM

Référencement naturel