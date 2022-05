Stephanie BADDAMS

Mon parcours professionnel, à travers des missions d'intérim et de prestation de service, m'a amené une forte expertise sur la specification, la mise en oeuvre (outils, process, conduite du changement) et la maintenance de système d'information complexe et sur l'animation de réseau (d'équipe ou communautaire).



Mon Rôle de Doc Control pour la société Technip me permet de maintenir ces compétences techniques et méthodologiques en me spécialisant sur la partie gestion de projet et de compléter cette expérience par la mise en pratique des contraintes réglementaires sur le long terme.



Je souhaite pouvoir partager cette expérience au delà de mon entreprise à travers d'interventions auprès des étudiants (cours ou TP) ou des professionnels (tables rondes, séminaires...). Je suis en recherche d'opportunités pour ce genre d'interventions. N'hésitez pas à consulter mon profil et à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Sharepoint

Archivage

Gestion de projet

GED

Animation d'équipe

Système d'information

Intranet

Internet

ECM

Documentum

Recherche documentaire

Gestion documentaire

Veille

Documentaliste

Photoshop

GIMP

Document control

Archiviste

Bibliographie

Gestion des connaissances

Lotus Notes