Stéphanie BADIER

Au sein de l'Apec, j'accompagne les cadres dans l'optimisation et la sécurisation de leurs parcours professionnels : mobilité, évolution, reconversion, et repositionnement professionnel. J'anime des ateliers de méthodologie de recherche d'emploi ainsi que des ateliers de dynamisation, et participe aux manifestations Apec tels que les salons, évènements Jeunes Diplômés et Cadres.



Consultante RH depuis 10 ans au sein de différentes structures, mon parcours s'appuie sur une formation en psychologie du travail, puis la réalisation de bilans de compétences, et l'animation d'antennes emploi dans le cadre d'outplacement collectif pendant 6 ans.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilans de compétences

Conseil

Conseil RH

diplomes

Mobilité

Mobilité professionnelle

Outplacement

Outplacement Reclassement

Psychologie

Psychologie du travail

RECLASSEMENT