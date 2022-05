Actuellement Juriste au sein du groupe Camaïeu, je participe au développement de l'enseigne au niveau international:

- négociation des baux commerciaux et contrats associés, suivi du parc immobilier et gestion des renouvellements;

- négociation et suivi des contrats de Master Franchise;

- droit des sociétés, suivi des filiales (approbations des comptes, formalités diverses...);

- conseils aux services internes.