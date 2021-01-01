Stéphanie BALLION

Mes compétences :
Secrétaire de direction
Services généraux
Entreprises
ARPEJ
- ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Vincennes2008 - maintenantDOSSIER POSTAL, CONTRATS DE MAINTENANCE, DOSSIERS CA & AG, COMMANDES ET BUDGETS FOURNITURES, DOSSIERS ASSURANCES LIES AU PERSONNEL, GESTION DE LA FLOTTE AUTO, ORGANISATION DÉPLACEMENTS DES COLLABORATEURS, ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE.
MAIRIE DE TOULOUSE
- SECRETAIRE D'ELUS
Toulouse2003 - 2007FRAPPE, GESTION, TRAITEMENT DU COURRIER, RÉDACTION DE RAPPORTS, COMPTE-RENDUS DE RÉUNION, TRAITEMENT DE DOSSIERS, DE PLAINTES ET DE REQUÊTES, BILANS, STATISTIQUES;
MAIRIE DE TOULOUSE, POLICE MUNICIPALE
- ASSISTANTE DE DIRECTION