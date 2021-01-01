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Stéphanie BALLION

Vincennes

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Lamasquère

En résumé

Www.stéphanie-ballion.okwh.xyz

Mes compétences :
Secrétaire de direction
Services généraux

Entreprises

  • ARPEJ - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    Vincennes 2008 - maintenant DOSSIER POSTAL, CONTRATS DE MAINTENANCE, DOSSIERS CA & AG, COMMANDES ET BUDGETS FOURNITURES, DOSSIERS ASSURANCES LIES AU PERSONNEL, GESTION DE LA FLOTTE AUTO, ORGANISATION DÉPLACEMENTS DES COLLABORATEURS, ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE.

  • MAIRIE DE TOULOUSE - SECRETAIRE D'ELUS

    Toulouse 2003 - 2007 FRAPPE, GESTION, TRAITEMENT DU COURRIER, RÉDACTION DE RAPPORTS, COMPTE-RENDUS DE RÉUNION, TRAITEMENT DE DOSSIERS, DE PLAINTES ET DE REQUÊTES, BILANS, STATISTIQUES;

  • MAIRIE DE TOULOUSE, POLICE MUNICIPALE - ASSISTANTE DE DIRECTION

    1998 - 2004

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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