Stephanie BARBARY

Suite à l'intégration de l'équipe commerciale de CECIAA - ERGONEOS depuis Janvier 2016, mon rôle est de faire connaître et promouvoir notre site internet ERGONEOS,Array.

Ce site web est dédié à la vente de produits ergonomiques améliorant le confort des personnes travaillant sur l'outil informatique.

Mon expérience dans la vente de mobilier de bureau ergonomique et agencement d'espaces de travail acquise au sein de Kinnarps et Steelcase, me permet aujourd'hui d'apporter des conseils supplémentaires à mes contacts.



Mes compétences :

Ressources humaines