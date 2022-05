Stéphanie BARBIER

J'ai obtenu un BTS Commerce International au Lycée Montchapet de Dijon ( France) en juin 2015, et suis actuellement un cursus en Lettres Étrangères Appliquées. En cours de réorientation je recherche un contrat de professionnalisation en oenotourisme ou avec un négociants en vins afin de me spécialiser avec une licence professionnelle Commerce des vins et oenotourisme.

De nature sérieuse, je m'implique dans le travail demandé avec rigueur et précision. Je suis quelqu’un de très fiable, agréable, et qui assume chaque responsabilité accordée. J'aime la diversité et n'ai pas peur de découvrir de nouveaux domaines.



N'hésitez pas à me contacter pour davantage informations.



Mes compétences :

Google+

Windows

Windows 8

Commerce international

Autonomie

Littérature

Travail en équipe

Design graphique

Management

Microsoft Office

Cuisine

OpenOffice

Cinéma

Art

Droit

Étude de marché

Economie

Etude pays