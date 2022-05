Stéphanie BARILLIER

"Mes créations ont avant tout une âme et il s'agit pour moi de "raconter" avec la lumière et de faire naître sous mes doigts, une histoire lumineuse qui saura exprimer avec délicatesse et originalité l'univers qui vous touche . Je réponds alors à toutes vos envies d'illuminations en travaillant avec vous à VOTRE projet au travers d'une prestation sur mesure accompagnée de croquis et de propositions. Il n'y aucune limite à vos rêves, même les plus insolites: Je me charge de créer ce à quoi vous rêvez...Toile féerique permanente ou décoration éphémère adaptée au thème de votre soirée, je réalise également la mise en scène lumineuse d' instants magiques, des créations fugaces pour des souvenirs éternels; Avec des matériaux précieux et uniques en provenance du monde entier, que ce soit pour un évènement particulier ou pour un lieu extraordinaire, partageons un moment magique de beauté et de féérie lumineuse."

