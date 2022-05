Stéphanie BARNIER

Spécialisée dans le hors-média -relations publics, presse, événementiel, street-marketing - et le web, moyens de communications plébiscités pour leur relative accessibilité, je m'intéresse particulièrement à la communication des TPE, entrepreneurs et associations.



Je m'oriente idéalement vers le conseil et l'accompagnement en direction des petites structures.



La communication est (re)devenue l'outil du lien, valeur incontestable de cette ère 2-3.0. A nous, communicants, de transmettre ses valeurs et de l'orchestrer.



La communication est l'une des clés de la pérennité d'une structure. Ma mission est de vous accompagner dans votre volonté de communiquer et de vous développer.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Marketing

Gestion de projet