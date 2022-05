Stéphanie BARRET

8 ans d'expérience dans la qualité et la gestion de projet dans un etablissment de santé.



Connaissances et expériences incluent les bases de la qualité et ses outils (diagramme d'Ishikawa, HFMEA, TQM, etc), l'organisation et la gestion des activités liées au processus d'accréditation/certification, la coordination des communications inter-fonctionnelles, contribution à l'amélioration continue des procédures et processus.



Mes compétences :

Healthcare Management

Quality control

Quality management

Bilingual French / English

Projects Management

Cross functional team management

Corporate communications

Problem solving

Microsoft Office