Raphael ODOUARD

Depuis janvier 2007 : PSA PEUGEOT CITROËN



Responsable des processus centraux de plannification hebdomadaire et quotidienne des ordres de fabrication.



Maintenance et assitance des systèmes associés,

faire appliquer les modes de fonctionnement,



Chargé de projets en tant que maîtrise d'ouvrage du domaine :

- étude / amélioration des modes de fonctionnement,

- défintion de besoins,

- rédaction des documents de spécifications fonctionnelles,

- suivi des réalisations techniques,

- test fonctionnelle,

- accompagnement du changement et formation des utilisateurs.













2002-2003 :

AUBERT & DUVAL Alliages, production d’alliages et superalliages de métaux (Les Ancizes, Puy De Dôme, CA de 300 millions d’euros). Filiale du groupe ERAMET, multinationale d’alliage de métaux.

Projet Opérationnel (5 mois) réalisé en groupe de 5, dans le cadre du DESS :

- Industrialisation du Plan Directeur de Production (P.D.P.).

- Modélisation de l’outil P.D.P. sous forme de processus avec le logiciel ARIS.



2002-2001 :

PECHINEY RHENALU, transformation d’aluminium (Usine d’Issoire, Puy De Dôme, CA de 360 millions d’euros).

Formation en Alternance (12 mois). Assistant chef de projet. Projet visant à optimiser la planification de la production d’un atelier :

- Recueil de données et étude du processus de programmation.

- Analyse fonctionnelle et spécification du besoin.

- Elaboration du cahier des charges.

- Validation du projet.



Avril 2001 :

Société HOPKINS Mfg Corp, équipementier automobile. Stage de 4 mois aux Etats-Unis à Emporia, Kansas.

- Préparation de négociations avec le prestataire de services logistiques U.P.S.

- Analyse et suivi des flux produits à travers le système logistique de l'entreprise.



Mes compétences :

Automobile

Carat

Informatique

Informatique de gestion

Logistique

MAGNITUDE

Production

SAP

Systèmes d'Information