Soline ODOUARD

Je suis à la recherche d'une opportunité dans un service de préclinique dans la région Haute-Savoie ou en Suisse aux alentours de Genève. En effet je suis diplômée d'un Master professionnel de Bio-expérimentation animale appliquée à la Physiopathologie et Pharmacologie.



Cette formation me permet de travailler dans différents domaines de recherche en tant que chargée de recherche/ingénieur d'étude préclinique. Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer mes compétences techniques et relationnelles.



je cherche à m'investir dans une société dynamique et performante et lui apporter toutes mes compétences techniques et humaines.



COMPÉTENCES

- Rédaction de plans d'études et rapports finaux.

- Préparation, réalisation et suivi d'études.

- BPL et normes en vigueur.

- Expérimentation animale:

- Etudes comportementales (test de Von Frey, griptest, piscine de Morris, actimétrie...)

- Prélèvement sinus rétro-orbital chez la souris, ponction cardiaque, prélèvement à oreille chez le lapin, jugulaire chez les animaux de rentes.

- Administration veine caudale chez la souris, intra-musculaire, intra-péritonéal, gavage rat et souris.

- Prélèvement veine jugulaire sur animaux de rente (Porc, veau et mouton)

- Gestion de lignées transgénique

- Cryopréservation (Jax Sperm Cryo Kit)

- Biochimie, Biologie moléculaire et cellulaire:

- Elisa, électrophorèse, Western Blot, production et purification de protéines, entretien de lignées immortalisées adhérentes, immunofluorescence, sous-clonage, extraction ADN/ARN, PCR, analyse de séquences.



LANGUES, INFORMATIQUE

- Anglais scientifique et courant.

- Powerpoint, word et excel.

- GraphPad prism4, Axiovision, logiciel R.

- Internet: veille technique et scientifique; PubMed.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Toxicologie

Gestion de projet

Pharmacologie

Santé animale