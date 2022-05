Stéphanie BASTIDE

Forte d'une expérience riche de plus de 12 ans, je suis en démarche active de recherches.

Ma volonté est de pouvoir exploiter l'ensemble de mes compétences, tant en ressources humaines qu'en médiation, dans une structure où l'écoute et la volonté de construire ensemble sont les piliers de toute collaboration.

Mon expérience, mon sens de l'écoute, ma démarche de construction et de professionnalisation, me permettent de dire que je peux m'inscrire dans toute structure ayant la volonté de construire sur des fondations sereines et solides.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Microsoft Outlook

Synthèse rédactionnelle

Economie

Droit du travail

Lotus Notes

Microsoft Office

Sage

Expression de besoins

Politique salariale

Cegid

Recrutement

Stratégie

Gestion du personnel

Gestion des conflits

Formation professionnelle

Paie

Médiation

Gestion de projet