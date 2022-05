Stéphanie BASTIDE

Bonjour à tous,



en quelques mots, je vais vous présenter quelques unes de mes compétences. Très bonne lecture (et appréciation...)



Capacité d'analyse

Force de proposition

Rapidité

Autonome

Prioriser les urgences



Dans les domaines plus techniques :



ERP : AS400 & Sage x3 & notions SAP

Bureautique : MS Office, Open Office

Messagerie : Lotus Notes & Outlook

Outil statistique : Brio Hyperion & notions Business Object



zoom sur excel :

Graphique

Fi ltre

Validati on de données

Tableau croisé dynamique

Fonction RechercheV

Macro de mise en forme



Mes compétences :

Analyse

Office

Excel

Logistique

Gestion de projet