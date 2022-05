Stéphanie BAUDEN

N'hésitez plus , Disponible de suite, motivée et sérieuse, je suis une jeune femme de 32 ans et mère de 2 enfants qui souhaite trouver une opportunité de travail qui puisse me permettre de m'épanouir professionnellement et personnellement.



Idéalement le monde du commerce et la vente me touchent et je ne reste pas fermée a toutes propositions en adéquation avec mes souhaits.



Mes compétences :

Traitement de texte

Téléprospection

Vente

Tableur