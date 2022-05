Stéphanie BAUTRU

GROUPE ICI / TOPGRAPHIC est une imprimerie peu ordinaire.

Nous sommes spécialisés dans la petite et grosse quantité

mais surtout nous imprimons sur des supports et des formats

originaux tels que le papier peint et autres produits particuliers.

Nous voulons innover et nous démarquer de nos concurrents

pour apporter un + à notre clientèle et les guider dans leur projet.

Retrouvez-nous sur notre site



Mes compétences :

Persévérance

Conscience professionnelle