Stéphanie BEAUVAIS

Pilote de deux projets de georeferencement, expertise en topographie.

Management de proximité de deux animateurs et 22 salariés, Gestion et pilotage de 12 prestataires,

Analyse technique, Rédaction de Compte rendu à l’attention des décideurs d’Ile de France, Gestion des budgets OPEX et OPEX (via SAP), Animation du groupe prévention santé sécurité de l’agence, Missionnée pour animer le réseau de topographes d’Ile-de-France, Maintenance des data-bases Patrimoniales, Utilisation ponctuelle d’outils topographiques (RTK via réception satellite, théodolite) ; Planification de l’activité (via GTA), Amination du groupe innovation de l'agence.



Cartographie thématique et statistique :

Adobe Illustrator, Adobe Streamline, Philcarto, XPhil



Système d’Information Géographique :

MapInfo, Terravue, ArcGis, Arcview, GvSIG, QuantumGis, OpenJump



Topographie :

Caraïbes, Atlas Micro-station, Circé, Mercator Canevas – Appareil théodolite et RTK



C2i (Certificat Informatique et Internet) :

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Photoshop Elements, Mozilla Firefox



Mes compétences :

Géographie

SQL

Cartographie

Oracle

Gaz naturel

Gestion de projet

SIG