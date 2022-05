Stephanie BELAUD

Douze ans d'expériences en rédaction scientifique et en gestion de projets d'information scientifique et médicale (multimédia, web, print).

Compétences : techniques rédactionnelles, vulgarisation scientifique, gestion éditoriale, conduite de projets, gestion de projets web et multimédia, contribution à la stratégie d’information, connaissance du secteur de la recherche scientifique (notamment son organisation et ses acteurs), connaissance du secteur de la santé (notamment organisation du système de santé, parcours médicaments, cancérologie).

Des savoir-faire et connaissances que je souhaite mettre à profit à travers de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Vulgarisation scientifique

Rédaction de contenus

Conception-rédaction

Gestion de projet

Communication éditoriale

Animation de réunions

Rédaction web

Conception multimédia