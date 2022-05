Stephanie BELLAICHE

Au travers de mes expériences, j ai acquis une réelle expertise dans le domaine des ressources humaines et notamment dans la gestion de la formation. De plus, mes qualités organisationnelles et relationnelles alliées à mon dynamisme et à ma polyvalence sont un atout pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences en formation :



- gestion administrative logistique et financière des actions de formation ; gestion spécifique du DIF ; gestion des formations en elearning ; relations avec les OPCA ; suivi du budget et reporting ; ingénierie pédagogique (analyse des besoins, cahier des charges, rencontre avec les opérationnels, mise en place de la formation) ; déclarations (OPCA, 2483, FONGECIF) ; préparation du bilan annuel pour le comité d'entreprise ; conseil auprès des salariés.



Mes autres compétences :



- la gestion administrative du personnel : établissement et suivi des contrats de travail, suivi des périodes d'essai, suivi des absences (cp, arrêts maladie, rtt, congé de maternité, etc..), inscriptions et radiations à la mutuelle et aux caisses de retraite, etc...



- les relations sociales : organisation des élections des représentants du personnel, préparation des réunions des IRP, compte rendu des réunions, relations avec les IRP



- gestion du courrier disciplinaire



Mes compétences :

RELATIONS SOCIALES

PAIE

FORMATION PROFESSIONNELLE

ADMINISTRATION DU PERSONNEL

SECRETARIAT ASSISTANAT

MESSAGERIE ELECTRONIQUE

MICROSOFT OFFICE

LOGICIELS RH

REPORTING

INTERNET

TABLEAUX CROISES DYNAMQUES