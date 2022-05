Stéphanie BELLEC-DÉNIEL

Depuis octobre 2012, formatrice à l'AFTEC j'interviens à Rennes et Vitré auprès des étudiants de BTS communication (psycho-sociologie de la communication), professions immobilières (communication), assistant de gestion (communication, organisation et gestion de projet), assistant manager (communication, démarche de résolution de problèmes, organisation) et management des unités commerciales (communication, tutorat de dossiers professionnels ACRC et PDUC).

À Vitré, je suis également responsable pédagogique des BTS assistant de gestion et Management des Unités Commerciales.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Formation

Consultant

Communication

Ressources humaines

Relationnel aisé

Conseil