Stephanie BÉNIGUET

Je suis mariée, j'ai 2 filles au collège, en 4ème et 2nde Je suis conjointe collaboratrice dans l'entreprise de mon mari c'est à dire que je m'occupe des démarches administratives et fais sa saisie compta.

j'ai terminé ma formation GEAB et ai obtenu mon certificat qui équivaut à un niveau IV avec plus de 14 de moyenne générale et un projet d'entreprise avec 19,5/20. Maintenant je me consacre à l'entreprise de mon mari en y travaillant 2 jours par semaine et travaille à mi temps à l'EMS Fandguelin à St Jacut Les Pins



Mes compétences :

Logiciel EBP compta

Open office

Word, excel

Trésorière pour une association

Logiciel compta first