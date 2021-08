Stephanie BÉNIMÉLI

Forte de 15 années d’expérience dans mes différents postes, je souhaite vous proposer ma candidature en tant qu'agent administratif.

J’ai le savoir faire et les compétences requises pour ce poste. En effet, je suis intervenue dans le suivi clientèle, la gestion des tarifs, de la facturation et des avoirs. Mes capacités d’adaptation et mon sens du service client m’ont permis de participer à la réduction des avoirs clients ainsi que la gestion d’un portefeuille de 500 comptes actifs et de la saisie de 100 à 300 contrats par jour.



Mes compétences :

Paye/Prsi

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Apple Mac