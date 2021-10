Stéphanie BENLEMSELMI (JEAN)

Créatrice de l'entreprise ARH Conseil (www.arhconseil.com), organisme de formation spécialisé dans le domaine de la Santé Médicale et de la Santé au Travail depuis 2009.



Formatrice en Communication, Management et Sciences cognitives (www.stephaniebenlemselmi.com).





Auteure de livres techniques et pratiques :





"Devenez le prof idéal grâce au neuromanagement", éditions Kawa, septembre 2018



"Vis ma vie de Mompreneur : les tribulations d'une maman à temps plein et qui a créé sa boite", éditions Kawa, novembre 2017



"Je suis une femme et j'ai décidé de réussir mon business !", éditions Kawa, novembre 2016



"Enseigner son métier : les fondamentaux de l'enseignement professionnel en 30 points essentiels", éditions du Puits Fleuri, août 2014, (distribué à + 1200 exemplaires dans toutes les académies françaises aux professeurs stagiaires CAPLP)



"Travailler chez soi : les outils d'organisation", éditions du Puits Fleuri, novembre 2013



"Mompreneur : être maman et créer son entreprise" éditions du Puits Fleuri, juin 2010



Mes compétences :

Formateur

Santé

Administratif

Conseil

Auteur

Enseignant

Communication

Ressources humaines

Relations Presse