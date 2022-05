Stéphanie BENOIT, 41 ans,demeurant à Nantes, 1 enfant.



Après mes études en psychologie, j'ai occupé (pendant 10 ans) le poste d'assistante commerciale dans diverses entreprises comme

"Jean Lefebvre", "IKON", "FORD", "CRIT Interim"...



Puis j'ai intégré la société KHELIS (basée sur La Rochelle) depuis 2 ans et demi en tant qu'assisante de formation et intervenante.



Mon rôle: animer les formations sur le thème du développement personnel (Prise de Parole en Public, Gestion du Stress, des Conflits, du Temps...) et je participe à l'activité "Conseil" de l'entreprise.



KHELIS propose à ses clients des prestations en Conseil et des Formations.

Conseil stratégique et opérationnel , en coaching, en amélioration de la performance commerciale, en stratégie RH et en prévention des risques.

Nos spécialités, le développement du capital client et l’optimisation des ressources humaines, font partie de l’équation de votre réussite.

Nous proposons des formations sur-mesure :

COMMERCIAL (Techniques de vente B to B, B to C,savoir argumenter, négocier...)



MANAGEMENT (management opérationnel, Process Communication management, animation d'équipes...)



DEVELOPPEMENT PERSONNEL (prise de parole en public, gestion du stress, gestion du temps, gestion des conflits, amélioration de la communication inter-personnelle...)



et d'autres domaines comme la SECURITE...



Mes compétences :

Attentive

Communicante

consciencieuse

Ecoute

Formation

Formation Ressources Humaines

Impliquée

Réactive

Ressources humaines