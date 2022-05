Stéphanie BENSALEM

Toulousaine d'origine, j'enseignerai les techniques touristiques en BTS Tourisme à Albi à la rentrée 2014 après 17 ans passés dans l'ouest parisien.

Travailler dans le secteur de la formation m'a ouvert des opportunités à l'étranger grâce au réseau du lycée dans lequel j'ai travaillé : entre autres île Maurice, Cambodge, Thaïlande, Estonie, Belgique. J'allie donc enseignement et développement des relations internationales.

Ma passion : les voyages. Globe-trotter insatiable (derniers pays visités : les Bahamas, les Maldives et la Malaisie), mon rêve est de découvrir la Birmanie, le Costa Rica, Tanzanie & Zanzibar, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.