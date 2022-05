Stéphanie BERNARD

Jeune diplômée en Communication Digitale (Master 2 / ECS Paris), je suis à la recherche d'un poste qui me permettra de partager ma créativité et mon sens de l’analyse. Curieuse et dynamique, j’aime le travail en équipe afin d’apprendre des autres, et je sais également être autonome et appuyer mes choix. Travailler dans un environnement convivial est important pour moi afin de renforcer les liens d'une équipe et de permettre un travail efficace et constructif.

Je vous laisse découvrir mon parcours, et si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

DART Sales Managers DSM

Pack office

DoubleClick For Publishers DFP

Réseaux sociaux

Mailchimp

Adobe InDesign

Adobe Illustrator CS5

After Effects CS5

Adobe Photoshop CS5

Nielsen / Médiamétrie NetRatings

Microsoft PowerPoint