Stephanie BERNARD

Après plusieurs années d' expérience en tant de commerciale et responsable d'agence, Directrice Développement.

Je suis en charge du développement commercial grands comptes du groupe PROMAN- 270 Agences pour l'emploi - 5 eme acteur Français dans le Secteur du Travail Temporaire.

Partenaire de l'euro 2016

Mes missions:

Développement des accords nationaux

Management et accompagnement commercial des agences, et Responsables de région.

Pilotage Equipe Grands comptes



Pour échange d'information, d'expérience, recherche d'opportunites, ou un simple renseignement n'hésitez pas à activer la mise en relation directe.



A bientôt, et bonne navigation



Mes compétences :

Commercial

Management

Grands Compte

Négociation

Marketing opérationnel

Recrutement

Tennis