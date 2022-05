Stephanie BERREBI

Le magazine Francofans est un bimestriel indépendant entièrement consacré à la scène francophone actuelle.



J'en suis la correspondante parisienne.



Je suis chargée de communication, et m'occupe donc de la régie publicitaire.

J'organise aussi des soirées mensuelles à la Bellevilloise, la programmation correspond aux artistes que nous défendons dans le magazine.

Et bien sûr, je rédige chroniques et articles dans le mag.





Par ailleurs, je pige régulièrement pour Radio France Internationale. Je suis donc aussi intéressée par les nouveautés internationales.



http://www.rfi.fr/bqpr/fr/articles/098/article_62535.aspx



