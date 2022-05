Stephanie BERREBI

 COMMERCE / VENTE/ASSISTANAT



 Prospection clients terrain et téléphone

 Gestion des commandes

 Gestion des propositions commerciales et devis

 Réponse aux appels d’offres

 Animation des ventes



 RECRUTEMENT



 Garante d’un vivier de candidatures correspondant aux besoins des clients

 Accueil des candidats et conduite des entretiens

 Gestion des contrats de travail

 Respect de la législation du travail temporaire

 Anticipation et analyse des besoins clients

 Suivi du bon déroulement des missions

 Gestion hebdomadaire d’un planning de 100 agents



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Formation