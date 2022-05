Stéphanie BERRI

Passionnée par l'univers du jouet, des jeux de société et des produits dérivés, j'ai évolué ces 3 dernières années chez Hasbro Inc. et The Walt Disney Company, leaders mondiaux sur ces marchés.



Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, négociation commerciale, marketing et en développement de produits dans un cadre international et fortement concurrentiel.



Si vous êtes à la recherche d'un collaborateur polyvalent, créatif et aimant les défis, n'hésitez pas, contactez moi!



A bientôt,



Stéphanie



Mes compétences :

Bio

Construction

Développement durable

Jeux et jouets

Jouets

Produits bio

Promotion