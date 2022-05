Stéphanie BERRIER

En charge du management du laboratoire de contrôle qualité (50 personnes) depuis 2006, ma mission consiste entre autre à :



- libérer les produits (matières premières, réactifs, consommables, instruments)

- garantir la qualité des pdts libérés,

- planifier et suivre les analyses,

- gérer les non conformités (OOS) et les ACAPs,

- assurer le suivi des indicateurs,définir les actions d'amélioration continue dans le but d'optimiser le fonctionnement (couts, délais),

- préparer et répondre aux inspections et audits,

- développer les compétences du personnel,

- établir et gérer le budget du service,

- faire appliquer les procédures, normes, et référentiel.



Mes compétences :

Contrôle qualité