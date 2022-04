Karine HANNON

Grace à mes 20 années d’expériences dans les différents postes que j'ai occupé, j'ai toujours fait preuve de professionnalisme , de rigueur et d'une grande adaptabilité.

je suis passionnée par mon métier et les challenges à relever.



Lors de mon poste de Responsable de l'unité obstétricale jusqu en 2012 (maternité, urgences,bloc obstétrical et HDJ), j'ai assuré ses différentes missions:

-gestion du personnel (planning,formation, entretien d'évaluation et de formation)

-l'identification des besoins en personnel et les entretiens de recrutement (avec le cadre supérieur)

-Accueil, organisation, et l'encadrement des nouveaux personnels et des étudiants-contrôle de la qualité et de la sécurité des soins-gestion de l'information auprès des équipes, information et conseils aux familles et patients-suivi et gestion du matériel

-élaboration de projet de service en liens avec le personnel paramédical et médical-bilan d'activité par service-active dans le réseau périnatal de Picardie, notamment sur le projet d'un dossier informatique en commun



Mes compétences :

Méthodologies

Passionnée. Ouverte d'esprit

Travail en équipe

Management

Adaptabilité à différents environnements