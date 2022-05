Vous avez l’impression de perdre vos points de repères ou le contrôle de votre vie, de souffrir physiquement ou mentalement, d’être fatigués ou déprimés, d’être seul avec vos problèmes.



Vous êtes en crise et c’est normal !

Tout cela annonce le temps des grandes remises en question.

Venez découvrir la psychothérapie ludique avec l’Usine à Soi de Stéphanie Bertoldi !



Au cours de notre vie, nous avons des apprentissages à vivre afin d’évoluer sur notre chemin. Ils nous sont proposés à travers toutes nos rencontres, nos événements de vie, notre travail, notre couple, nos enfants…



Si nous refusons ces apprentissages et les changements qu’ils impliquent, nous évoluons plus lentement et souvent péniblement.



Je vous invite à considérer les crises de vie comme des passages, certes intenses, mais extraordinaires et essentielles à l’Évolution Humaine. À chaque instant, la Vie nous rappelle que tout est mouvement, que tout peut changer. Elle est cyclique et nous l’oublions constamment, jusqu’à perdre tout ce à quoi nous tenons.



S’aimer, s’écouter et se respecter passent par une meilleure connaissance de Soi et deviennent l’enjeu de notre épanouissement personnel et collectif. C’est ce que je vous propose de découvrir en levant les voiles sur vos structures devenues limitantes afin de vous permettre de rayonner en toute Authenticité.



Je vous guide à vous rencontrer, vous connaître et naître à vous-même, cela à travers mon expertise en psychothérapie intégrative et grâce à différents outils de développement personnel permettant votre éveil de conscience. Mon accompagnement est un processus global d’épanouissement proposant un cheminement corporel, émotionnel, énergétique, psychologique et spirituel au regard de la Spirale Dynamique de l’Évolution.



Thérapie Individuelle, de Couple et de Groupe.

Cabinet Libéral à Brétigny sur Orge

Discrétion et confidentialité des échanges.



Ce travail de développement personnel ne peut en aucune façon être utilisé dans le traitement de pathologies mentales et ne peut se substituer à un traitement médical.



