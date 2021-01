Didier MERCADAL

En recherche très active...



Vous recherchez un commercial performant sachant s'adapter à vos produits.



Je recherche un poste d'Ingénieur d'affaires produits techniques et/ou Solutions complexes basé en Île de France, pouvant se déplacer sur la France pour la prospection et les Salons.



Vos produits sont de hautes technologies ou complexes, vous cherchez un commercial connaissant le B to B, la distribution (Détaillant / Grossiste / Grande Surface / Centrale d’Achat) et la communication.



Ayant travaillé à des postes de commerciaux pour un fabricant Allemand d’optiques (Carl Zeiss) et pour un fabricant Japonais d’électronique et caméra (Kyocera), je suis un vendeur avant tout connaissant le B to B, la distribution (Détaillant / Grossiste / Grande Surface / Centrale d’Achat) et la mise en place de plan de communication sur des produits de hautes technologies.

Ce qui m'a permis de développer l'instinct de la chasse aux clients et aussi un esprit de rigueur afin de ne perdre aucune piste.

Autonome, persévérant et à l'aise sur le terrain, j'aime le contact client et je saurai créer des relations de fond basées sur le long terme.



Mes compétences :

Connaissance des relations Franco–Allemandes

Connaissance des relations Franco-Japonaises

Développement d’un portefeuille client

Stratégie commerciale pour une nouvelle gamme

Expérience en négociation de contrats commerciaux

Stratégie marketing et développement commercial

Mise en place d'un plan de communication National

Responsable

Gestion

Adaptable

Négociation

Organisé

Commercial

Persévérant

Optique

Management

Distribution

Réseaux sociaux