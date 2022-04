Anne Lucie COUTEREAU

Après une formation initiale purement scientifique, j'ai occupé des fonctions différentes dans des secteurs variés.

Aussi, je suis à même de mettre à profit des compétences transverses et complémentaires en matière de :

* Gestion de projet et de résultats commerciaux

* Management et ressources humaines

* Service aux entreprises

* Communication



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Conseil

Conseil en insertion

Formation

GPEC

Ressources humaines

Gestion de projet