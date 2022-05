Stephanie BERTRAND

" LA CHANCE NE FAVORISE QUE LES ESPRITS PREPARES"



Alors oui, j'ai la chance d'exercer un métier passion (l'HUMAIN au centre de mes péoccupations professionnelles)

Mais, j'ai su saisir les opportunités qui se sont présentées à moi, même si certains pensaient que je n'y arriverai pas,



Cela s'appelle le "MINDSET" = l'état d'esprit.

J'ai su avec persévérance être actrice de mon parcours et non spectatrice.

La persévérance, la ténacité, vos alliées pour votre réussite.



Il y a de cela 18 ans...

Et aujourd'hui?



Bonjour!!! ;D



Je suis Stéphanie BERTRAND, intervenante en free lance sur des actions à la semaine pour groupe et par ailleurs coach en individuel sur la thématique de:

"COMMENT REUSSIR SES ENTRETIENS D'EMBAUCHES, OU DE MOTIVATIONS...



Forte de mes années d'expérience dans ce domaine j'ai développé une méthode qui me permet de rencontrer un réel succés à chaque sortie d'animation à la semaine ou coaching.



Pourquoi?



Et bien car aujourd'hui je suis en capacité de

M'AMUSER COMME UNE ENFANT EN ETANT SERIEUSE COMME UNE PROFESSIONNELLE



Ouiiii c'est possible. D'ailleurs mes candidats adorent ce concept. Ils aiment apprendre en n'ayant pas l'impression de subir une formation, mais plutôt être dans une convivialité, une dynamique géniale pour acquérir des outils performants, efficaces et surtout réutilisables en parfairte autonomie



Mon surnom par mes candidats?

"BOOSTER D'ENERGIE, CREATRICE D'OPTIMISME"...



Si comme moi vous êtes dans une dynamique +++et que vous souhaitez mettre en synergie vos compétences pour oeuvrer dans la même trajectoire au profit de vos candidats alors

Contactez-moi !!



Stéphanie BERTRAND

07 78 19 54 39



Mes compétences :

Animation de groupes

Animation de formations

Entretiens professionnels

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Recrutement

Accompagnement à l'emploi

Coaching