Stéphanie BERTRAND

Après une école de commerce à Paris, j'ai rejoins Apsia en tant que consultante en transformation des systèmes d’information. Depuis 2008, je suis intervenue sur plusieurs missions d’AMOA dans des contextes variées (banques, ministères, institutions européennes) sur les métiers de la finance et des ressources humaines.



Ma double compétence, Comptable et S.I. me permet d'intervenir à différents niveaux au sein des Directions financières et des projets, que ce soit en AMOA ou gestion de projet.



Depuis 2013, je suis également manager d'une équipe de 10 personnes. Dans ce cadre, je gère également la relation client dans les secteurs bancaires et publics. Je participe activement au recrutement de la société et au développement des offres commerciales.







Mes compétences :

AMOA

XRDJ

Consulting

HR Access

Dynamics Ax

Système d'information

Consultant

Banque

ERP