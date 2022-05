Stéphanie BERTRAND

Alors que je faisais déjà beaucoup de photos pour mon plaisir, la rencontre avec une Photographe Culinaire a changé ma vie...

Après l'avoir "harcelée" pour qu'elle me prenne en stage, j'ai découvert avec elle un milieu encore mystérieux et magique pour moi !

De fil en aiguille et de photographe en photographe, j'ai appris la photo, la lumière, la patience....., et me suis découvert une deuxième passion : la cuisine !



Quelle chance inespérée que de faire un métier qui allie les deux passions de sa vie !

Cela fait maintenant 14 ans que ça dure, que j'ai toujours le sentiment d'apprendre, de chercher, et le plaisir de rencontrer des gens extraordinaires, animés , eux aussi, par la même flamme de passion.



Merci à tous ceux qui ont croisé ma route, Photographes, Cuisiniers, Stylistes... avec qui j'ai appris, cherché... quelque fois trouvé !

Tous ceux qui font jour après jour que la vie est belle et ce métier aussi !



Mes compétences :

Cuisine

Photographie

Presse

Publicité

Édition

Reportage

Nature